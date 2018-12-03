"الكوميسا" تشكر السيسى لرعايته منتدى "إفريقيا 2018"

وجهت الدكتورة هبة سلامة، الرئيس التنفيذي للوكالة الإقليمية للاستثمار بمنظمة دول السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا)، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى لاستضافة مصر لفعاليات منتدى "إفريقيا 2018" الذي يعقد بمدينة شرم الشيخ يومى 8 و9 ديسمبر الجارى، بجانب رعايته الشخصية للمنتدى للسنة الثالثة على التوالى، مشيرة إلى أن المنتدى يقدم مصر كبوابة استراتيجية لإفريقيا في الوقت الذى تشهد فيه القارة تطورات كبيرة.



وقالت سلامة- في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الإثنين- إن منتدى إفريقيا 2018 سيناقش قضايا حاسمة في تحديد مستقبل القارة الإفريقية، وتزداد أهميته من خلال رعاية الرئيس السيسى للمنتدى، خاصة مع قرب توليه رئاسة الاتحاد الإفريقى.



وأضافت أن المنتدى- الذي يشارك فيه العديد من الزعماء والقادة والرؤساء الأفارقة- سيضم أفضل عقول في مجالات ريادة الأعمال في القارة، وسيشاركون مع كبار رجال الأعمال والقادة الحكوميين لمناقشة القضايا التي تعتبر أساسية ومصيرية لحياة الأفارقة.



وأشارت إلى أن المنتدى هذا العام سيعقد تحت شعار "القيادة الجريئة والالتزام الجماعى نحو تعزيز الاستثمارات البينية الأفريقية" وسيناقش قضايا حاسمة في مستقبل القاهرة وتنميتها منها الطاقة، التجارة، النظام المالي، الاستثمارات داخل إفريقيا، اللوجيستيات والبنية التحتية، السياحة والصناعات الإبداعية في إفريقيا، بالإضافة إلى شراكات الاستثمار العالمية وأفق التعاون مع المجتمع الدولي.



وأوضحت أن المنتدى سيخصص يومًا لرواد الأعمال الشباب في القارة الإفريقية، وذلك بجانب يوم آخر خلال المنتدى حول تمكين المرأة في إفريقيا وتعزيز دورها في التنمية وترسيخه.



ونوهت سلامة بأن المنتدى سيشهد عرض الفرص الكبيرة التي تشهدها القارة الإفريقية في مجالات الاستثمار والتجارة والإبداع، مؤكدة الثقة القصوى ليس فقط في إمكانات قارة أفريقيا فقط ولكن أيضا في قدرة الأفارقة على ترجمة تلك الإمكانية إلى فرص حقيقية تطبق على أرض الواقع.

