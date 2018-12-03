القاهرة : الإثنين 03 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
08:53 م

محمد فكرى.. جندى مجهول فى حادث قطار «تفهنا العزب»

07:06 م

يلا شووت Mo Salah .. مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر اليوم يوتيوب | Bein Sport 2 HD
06:06 م

LIVERPOOL | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر ليفربول وايفرتون
05:57 م

بث مباشر.. الشوط الأول مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي
05:32 م

يلا شووت| مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون اليوم مشاهدة مباريات بث مباشر
04:56 م

وزيرة البيئة تغادر إلى بولندا لحضور الشق الرئاسي بمؤتمر تغير المناخ
04:14 م

مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون يلا شوت بث مباشر مباراة ليفربول وايفرتون يوتيوب شاهد مباراة ليفربول وايفرتون كورة لايف
04:01 م

liverpool Salah مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر بدون تقطيع | يلا شوت | بين ماتش | Bein Sport 2 HD | شاهد لايف
03:45 م

مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي بث مباشر
03:14 م

ديربى المرسيسايد .. بث مباشر مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي
02:58 م

مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون يلا شوت بث مباشر مباراة ليفربول وايفرتون يوتيوب
02:53 م

بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي يوتيوب
مصر
الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 01:28 م

"الكوميسا" تشكر السيسى لرعايته منتدى "إفريقيا 2018"

الكوميسا تشكر السيسى
أ ش أ
dostor.org/2420692

وجهت الدكتورة هبة سلامة، الرئيس التنفيذي للوكالة الإقليمية للاستثمار بمنظمة دول السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا)، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى لاستضافة مصر لفعاليات منتدى "إفريقيا 2018" الذي يعقد بمدينة شرم الشيخ يومى 8 و9 ديسمبر الجارى، بجانب رعايته الشخصية للمنتدى للسنة الثالثة على التوالى، مشيرة إلى أن المنتدى يقدم مصر كبوابة استراتيجية لإفريقيا في الوقت الذى تشهد فيه القارة تطورات كبيرة.

وقالت سلامة- في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الإثنين- إن منتدى إفريقيا 2018 سيناقش قضايا حاسمة في تحديد مستقبل القارة الإفريقية، وتزداد أهميته من خلال رعاية الرئيس السيسى للمنتدى، خاصة مع قرب توليه رئاسة الاتحاد الإفريقى.

وأضافت أن المنتدى- الذي يشارك فيه العديد من الزعماء والقادة والرؤساء الأفارقة- سيضم أفضل عقول في مجالات ريادة الأعمال في القارة، وسيشاركون مع كبار رجال الأعمال والقادة الحكوميين لمناقشة القضايا التي تعتبر أساسية ومصيرية لحياة الأفارقة.

وأشارت إلى أن المنتدى هذا العام سيعقد تحت شعار "القيادة الجريئة والالتزام الجماعى نحو تعزيز الاستثمارات البينية الأفريقية" وسيناقش قضايا حاسمة في مستقبل القاهرة وتنميتها منها الطاقة، التجارة، النظام المالي، الاستثمارات داخل إفريقيا، اللوجيستيات والبنية التحتية، السياحة والصناعات الإبداعية في إفريقيا، بالإضافة إلى شراكات الاستثمار العالمية وأفق التعاون مع المجتمع الدولي.

وأوضحت أن المنتدى سيخصص يومًا لرواد الأعمال الشباب في القارة الإفريقية، وذلك بجانب يوم آخر خلال المنتدى حول تمكين المرأة في إفريقيا وتعزيز دورها في التنمية وترسيخه.

ونوهت سلامة بأن المنتدى سيشهد عرض الفرص الكبيرة التي تشهدها القارة الإفريقية في مجالات الاستثمار والتجارة والإبداع، مؤكدة الثقة القصوى ليس فقط في إمكانات قارة أفريقيا فقط ولكن أيضا في قدرة الأفارقة على ترجمة تلك الإمكانية إلى فرص حقيقية تطبق على أرض الواقع.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 21 ساعة

وزيرة البيئة تغادر إلى بولندا لحضور الشق الرئاسي بمؤتمر تغير المناخ

منذ 4 أيام

على عبدالعال: البلاد تخطت المرحلة الصعبة

منذ أقل من شهر

التخطيط: الانتهاء من تنفيذ برنامج حماية وصيانة التراث بحلول عام 2030

منذ أقل من شهر

إبراهيم سالم محمدين يتحدث: برىء من التورط فى قضية «عز الدخيلة» والخصخصة سياسة حكومية

منذ أقل من شهر

سفير جنوب السودان: «إعلان القاهرة» أوصلنا للسلام الذى نعيشه الآن

منذ أقل من شهر

تعديل لائحة "الخدمة المدنية" لإنهاء أزمة التسويات

الآن

نشرة أخبار الظهيرة على "الدستور"

وزير المالية: تحسن في معدلات النمو بمصر ونسعى لخفض العجز

الرئاسة الروسية تعلق على لقاء "بوتين" و"بن سلمان" بقمة العشرين

خاص.. مصر تمنح زوراها من إندونسيا تأشيرة بمطار القاهرة

ads
الأكثر قراءة

تجديد حبس بلطجية بتهمة الشروع في قتل ضابط بالمقطم

بعد أزمة رانيا يوسف.. هيفاء وهبى تُثير الجدل بفستان فاضح

ننشر أسماء وفيات ومصابي حادث التصادم بالطريق الصحراوي ببني سويف

عاجل.. مسلحون يقتلون موظفًا بمحكمة قنا ويصيبون والده

ألبومات الصور

وقفة احتجاجية أمام "الزراعة"احتجاجًا على تصدير الكلاب (فيديو)

طالب يخترع جهاز لري الصحاري النائية أتوماتيكيا (فيديو)

فيديو.. مترو "محمد نجيب" يحتضن معرض "تراثيات 2"

وزير المالية بمؤتمر "الدولار الجمركي"

ads
نجم الساعة

المتطرفون يحطمون «رمز الجمهورية» فى باريس.. والحكومة ترد بـ«سلاح الطوارئ»

الأكثر قراءة

تجديد حبس بلطجية بتهمة الشروع في قتل ضابط بالمقطم

بعد أزمة رانيا يوسف.. هيفاء وهبى تُثير الجدل بفستان فاضح

ننشر أسماء وفيات ومصابي حادث التصادم بالطريق الصحراوي ببني سويف

عاجل.. مسلحون يقتلون موظفًا بمحكمة قنا ويصيبون والده

كشكول

بالصور.. رئيس جامعة دمنهور يترأس المنتدى الدولي للتعليم العالي

«تأثير المبيدات الحشرية علي السلوك العصبي للأطفال» رسالة ماجستير بطب المنوفية

«القاصد»: ٣ مليون جنيه لشراء أجهزة معمل المهارات بطب المنوفية

«إسرائيل والعالم العربي» ندوة تثقيفية بآداب المنوفية

«المعلمين» : مبادرة القضاء على «فيروس سي» مشروع قومي

الأمصار

خليجية تشتري حجابا من الذهب

برافعة شوكية.. مواطن أمريكي يعترف بمحاولته اغتيال ترامب

ترشيح نيجيرفان بارزاني لرئاسة إقليم كردستان بالعراق

عمران خان: تلقيت رسالة من ترامب لمساعدته في السلام بأفغانستان

الرئيس الفلسطيني يجتمع مع بابا الفاتيكان في إيطاليا

مرايا الابداع

بالحَجْم الملكى

الكاتب الأمريكى ج.د. سالينجر

منوعات

10 أسباب تجعل من الصعب تكوين صداقات بعد الأربعين

السلطات الفلبينية تصطاد تمساحًا عملاقًا

صورة تكشف إصابة طفلة بالسرطان

مقالات الرأي
صفاء النجار

​ مدارس الجمعة.. البحث عن الدور الغائب لمساجد مصر

المزيد
الصحة

تطوير علاج جديد لالتهاب المفاصل يمنع تلف الغضاريف

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎