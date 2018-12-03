النمسا تعتزم تسهيل استقدام العمالة الأجنبية المتخصصة

تعتزم النمسا تخفيف العقبات أمام تشغيل العمالة المتخصصة من دول خارج الاتحاد الأوروبي.



وأعلنت الحكومة النمساوية، الإثنين، أنه سيجرى إصلاح نظام ما يعرف باسم "البطاقة الحمراء- البيضاء- الحمراء"، الذي لم يحقق نجاحًا حتى الآن، حسب بيانات الحكومة.



وأوضحت الحكومة أن الحد الأدنى للراتب الشهري الذي يتعين أن يحصل عليه العامل الأجنبي، للموافقة على قدومه للبلاد، سينخفض من 2565 يورو إلى 2052 يورو، لمن هم دون 30 عاما، ومن 3078 يورو إلى 2565 يورو لمن هم فوق 30 عامًا.



كما تعتزم الحكومة إلغاء إلزام العمال الأجانب بإثبات توقيعهم لعقد استئجار منزل قبل القدوم إلى النمسا.



يذكر أن العقبات البيروقراطية العالية لاستقدام العمالة المتخصصة أدت إلى قدوم نحو ألفي عامل متخصص فقط إلى النمسا سنويًا.



وكانت تأمل النمسا في استقدام أعداد مضاعفة من العمالة المتخصصة، مع تطبيق نظام "البطاقة الحمراء- البيضاء-الحمراء" عام 2011.