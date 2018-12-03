القاهرة : الإثنين 03 ديسمبر 2018
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الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 01:25 م

السلطات الفلبينية تصطاد تمساحًا عملاقًا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
dostor.org/2420687

تمكنت السلطات الفلبينية من صيد أحد تماسيح المياه المالحة، الذي يبلغ طوله 4.75 متر، حيث يشتبه في أنه قد هاجم وقتل أحد الصيادين في إقليم بغرب البلاد.

ووضع مسئولو الشرطة وخفر السواحل والحفاظ على البيئة، خطة لصيد التمساح، بعد العثور على جثة الصياد البالغ من العمر 33 عاما، في بلدة بالاباك، بإقليم بالاوان.

وقالت ايميلدا تولينتينو، وهي متحدثة باسم الشرطة الإقليمية، إن الذراع اليمنى والساق اليسرى للقتيل مفقودتان، ويعتقد أن التمساح قد قام بعضهما.

وتم صيد التمساح- الذي يزن 500 كيلوجرام- عند مصب نهر في قرية مالينج ايلوج في بالاباك، وتم تسليمه، اليوم الاثنين، إلى مزرعة التماسيح في مدينة بويرتو برنسيسا، عاصمة الاقليم.

وقالت تولينتينو "إن عمر التمساح يقدر بـ50 عاما"، مضيفة أن السلطات خططت لاستخراج ما في معدته، لتحديد ما إذا كان هو الذي قتل الصياد.

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