القاهرة : الإثنين 03 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
08:53 م

محمد فكرى.. جندى مجهول فى حادث قطار «تفهنا العزب»

07:06 م

يلا شووت Mo Salah .. مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر اليوم يوتيوب | Bein Sport 2 HD
06:06 م

LIVERPOOL | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر ليفربول وايفرتون
05:57 م

بث مباشر.. الشوط الأول مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي
05:32 م

يلا شووت| مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون اليوم مشاهدة مباريات بث مباشر
04:56 م

وزيرة البيئة تغادر إلى بولندا لحضور الشق الرئاسي بمؤتمر تغير المناخ
04:14 م

مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون يلا شوت بث مباشر مباراة ليفربول وايفرتون يوتيوب شاهد مباراة ليفربول وايفرتون كورة لايف
04:01 م

liverpool Salah مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر بدون تقطيع | يلا شوت | بين ماتش | Bein Sport 2 HD | شاهد لايف
03:45 م

مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي بث مباشر
03:14 م

ديربى المرسيسايد .. بث مباشر مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي
02:58 م

مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون يلا شوت بث مباشر مباراة ليفربول وايفرتون يوتيوب
02:53 م

بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي يوتيوب
سياسي
الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 01:23 م

"الصحفيين" تقترح تعديلًا تشريعيًا لمنع قيد غير خريجي الإعلام إلا بشروط

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الحسين عبيد
dostor.org/2420682

كشف أيمن عبدالمجيد عضو مجلس نقابة الصحفيين، رئيس لجنة تطوير المهنة والتدريب، عن إعداده مشروعا لتعديل قانون نقابة الصحفيين الحالي، مشيرًا إلى أن التعديل يشمل وضع بند يشترط بالقانون بأنه كل من يرغب في القيد بنقابة الصحفيين أن يكون حاصلًا على مؤهل بكالوريوس إعلام أو دبلومة إعلام تضاف للمؤهل الجامعي الحاصل عليه المتقدم للقيد بالنقابة.

وأشار عبدالمجيد، في تصريحاته لـ«الدستور»، إلى أن النقابة لن تكتفي بالموهبة فقط فى الكتابة الصحفية فيما يتعلق بالراغبين فى القيد بنقابة الصحفيين، بل سيكون هناك شروط أخرى تشمل مطالبة المتقدمين للقيد غير خريجي كليات الإعلام، بالحصول على دبلومة تطبيقية فى مجال الإعلام لمدة عامين، بمعهد التدريب الخاص بنقابة الصحفيين.

وأوضح أن الدبلومة ستقدم للحاصل على بكالوريوس إعلام لمدة عام واحد فقط، أما إذا كان حاصل على مؤهل عالٍ آخر فسيتم منحه الدبلومة فى عامين، وستكون نقابة الصحفيين هى النافذة الشرعية الوحيدة للقيد فى النقابة وليس التدريب فى الصحف.

وذكر أن بعض الصحف غير الموثوق فيها تقوم ببيع العضويات وتستغل الصحفيين المتدربين دون أجر بمقابل الاتفاق على تعيينهم، مؤكدًا أن كل من يرغب فى القيد بالنقابة سيأتي إلى لجنة التدريب بالنقابة لتأهيله ومن سيجتاز الاختبارات سيتم منحه عضوية النقابة، ومن يحصل على العضوية ستلزم الصحف بألا يعمل بها إلا النقابيون بعد منع التدريب فى الصحف.

واستطرد: "لا يجوز للصحفي تقديم أرشيفه أولا للقيد بالنقابة لأنه بهذا الأمر قد انتحل صفة الصحفي قبل قيده"، مشيرًا إلى أن التسلسل المنطقي أن تقوم النقابة بتدريبه أولًا ومن ثم يعمل فى المجال الصحفي.

وأكد جدوى هذا الأمر لا سيما أن هذه الآلية ستمنع عمل صحفيين عشرات السنين دون التعاقد معهم بالصحف العاملين فيها، بالإضافة إلى غلق الباب أمام الصحف لاستغلال الصحفيين غير المقيدين بالنقابة.

وعن الزملاء الذين التحقوا بالمهنة فعليًا، ومارسوها منذ عدة سنوات، قال عبدالمجيد إن النقابة ستطالب من لديه أرشيف منهم لمدة عام، بالإلتحاق بمعهد التدريب لمدة 6 أشهر فقط، للحصول على دبلومة الإعلام.

اقرأ أيضًا
منذ 7 شهر

«الوطنية للصحافة»: صرف بدل التدريب والتكنولوجيا اليوم

منذ 7 شهر

نقابة الصحفيين: لم نعلن عن موعد انعقاد لجنة القيد حتى الآن

الآن

نشرة أخبار الظهيرة على "الدستور"

وزير المالية: تحسن في معدلات النمو بمصر ونسعى لخفض العجز

الرئاسة الروسية تعلق على لقاء "بوتين" و"بن سلمان" بقمة العشرين

خاص.. مصر تمنح زوراها من إندونسيا تأشيرة بمطار القاهرة

ads
الأكثر قراءة

تجديد حبس بلطجية بتهمة الشروع في قتل ضابط بالمقطم

بعد أزمة رانيا يوسف.. هيفاء وهبى تُثير الجدل بفستان فاضح

ننشر أسماء وفيات ومصابي حادث التصادم بالطريق الصحراوي ببني سويف

عاجل.. مسلحون يقتلون موظفًا بمحكمة قنا ويصيبون والده

ألبومات الصور

وقفة احتجاجية أمام "الزراعة"احتجاجًا على تصدير الكلاب (فيديو)

طالب يخترع جهاز لري الصحاري النائية أتوماتيكيا (فيديو)

فيديو.. مترو "محمد نجيب" يحتضن معرض "تراثيات 2"

وزير المالية بمؤتمر "الدولار الجمركي"

ads
نجم الساعة

المتطرفون يحطمون «رمز الجمهورية» فى باريس.. والحكومة ترد بـ«سلاح الطوارئ»

الأكثر قراءة

تجديد حبس بلطجية بتهمة الشروع في قتل ضابط بالمقطم

بعد أزمة رانيا يوسف.. هيفاء وهبى تُثير الجدل بفستان فاضح

ننشر أسماء وفيات ومصابي حادث التصادم بالطريق الصحراوي ببني سويف

عاجل.. مسلحون يقتلون موظفًا بمحكمة قنا ويصيبون والده

كشكول

بالصور.. رئيس جامعة دمنهور يترأس المنتدى الدولي للتعليم العالي

«تأثير المبيدات الحشرية علي السلوك العصبي للأطفال» رسالة ماجستير بطب المنوفية

«القاصد»: ٣ مليون جنيه لشراء أجهزة معمل المهارات بطب المنوفية

«إسرائيل والعالم العربي» ندوة تثقيفية بآداب المنوفية

«المعلمين» : مبادرة القضاء على «فيروس سي» مشروع قومي

الأمصار

خليجية تشتري حجابا من الذهب

برافعة شوكية.. مواطن أمريكي يعترف بمحاولته اغتيال ترامب

ترشيح نيجيرفان بارزاني لرئاسة إقليم كردستان بالعراق

عمران خان: تلقيت رسالة من ترامب لمساعدته في السلام بأفغانستان

الرئيس الفلسطيني يجتمع مع بابا الفاتيكان في إيطاليا

مرايا الابداع

بالحَجْم الملكى

الكاتب الأمريكى ج.د. سالينجر

منوعات

10 أسباب تجعل من الصعب تكوين صداقات بعد الأربعين

السلطات الفلبينية تصطاد تمساحًا عملاقًا

صورة تكشف إصابة طفلة بالسرطان

الصحة

تطوير علاج جديد لالتهاب المفاصل يمنع تلف الغضاريف

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎