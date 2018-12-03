"الصحفيين" تقترح تعديلًا تشريعيًا لمنع قيد غير خريجي الإعلام إلا بشروط

كشف أيمن عبدالمجيد عضو مجلس نقابة الصحفيين، رئيس لجنة تطوير المهنة والتدريب، عن إعداده مشروعا لتعديل قانون نقابة الصحفيين الحالي، مشيرًا إلى أن التعديل يشمل وضع بند يشترط بالقانون بأنه كل من يرغب في القيد بنقابة الصحفيين أن يكون حاصلًا على مؤهل بكالوريوس إعلام أو دبلومة إعلام تضاف للمؤهل الجامعي الحاصل عليه المتقدم للقيد بالنقابة.



وأشار عبدالمجيد، في تصريحاته لـ«الدستور»، إلى أن النقابة لن تكتفي بالموهبة فقط فى الكتابة الصحفية فيما يتعلق بالراغبين فى القيد بنقابة الصحفيين، بل سيكون هناك شروط أخرى تشمل مطالبة المتقدمين للقيد غير خريجي كليات الإعلام، بالحصول على دبلومة تطبيقية فى مجال الإعلام لمدة عامين، بمعهد التدريب الخاص بنقابة الصحفيين.



وأوضح أن الدبلومة ستقدم للحاصل على بكالوريوس إعلام لمدة عام واحد فقط، أما إذا كان حاصل على مؤهل عالٍ آخر فسيتم منحه الدبلومة فى عامين، وستكون نقابة الصحفيين هى النافذة الشرعية الوحيدة للقيد فى النقابة وليس التدريب فى الصحف.



وذكر أن بعض الصحف غير الموثوق فيها تقوم ببيع العضويات وتستغل الصحفيين المتدربين دون أجر بمقابل الاتفاق على تعيينهم، مؤكدًا أن كل من يرغب فى القيد بالنقابة سيأتي إلى لجنة التدريب بالنقابة لتأهيله ومن سيجتاز الاختبارات سيتم منحه عضوية النقابة، ومن يحصل على العضوية ستلزم الصحف بألا يعمل بها إلا النقابيون بعد منع التدريب فى الصحف.



واستطرد: "لا يجوز للصحفي تقديم أرشيفه أولا للقيد بالنقابة لأنه بهذا الأمر قد انتحل صفة الصحفي قبل قيده"، مشيرًا إلى أن التسلسل المنطقي أن تقوم النقابة بتدريبه أولًا ومن ثم يعمل فى المجال الصحفي.



وأكد جدوى هذا الأمر لا سيما أن هذه الآلية ستمنع عمل صحفيين عشرات السنين دون التعاقد معهم بالصحف العاملين فيها، بالإضافة إلى غلق الباب أمام الصحف لاستغلال الصحفيين غير المقيدين بالنقابة.



وعن الزملاء الذين التحقوا بالمهنة فعليًا، ومارسوها منذ عدة سنوات، قال عبدالمجيد إن النقابة ستطالب من لديه أرشيف منهم لمدة عام، بالإلتحاق بمعهد التدريب لمدة 6 أشهر فقط، للحصول على دبلومة الإعلام.