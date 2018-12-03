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عالم
الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 01:22 م

رئيس نيجيريا ينفى شائعات عن استنساخه

رئيس نيجيريا محمد
رئيس نيجيريا محمد بخاري
وكالات
dostor.org/2420681

نفى رئيس نيجيريا محمد بخاري، صحة شائعات بأنه توفي وتم إحلال شبيه محله.

ورد الرئيس، الذي غاب عدة مرات في إجازات مرضية منذ مطلع العام الماضي، على تلك الشائعات التي تتردد على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال مقطع فيديو، نشره على موقع تويتر الليلة الماضية، وسط ضحكات من الحضور:"الشائعات الجاهلة ليست مفاجئة- عندما كنت في إجازة مرضية العام الماضي كان كثير من الناس يتمنون موتي".

وقال، ردا على سؤال تم طرحه خلال لقاء مع عدد من المواطنين النيجيريين في بولندا،:"أستطيع أن أطمئنكم بأن هذا هو أنا وفي وقت لاحق من الشهر الجاري سأحتفل بعيد ميلادي السادس والسبعين، ولا أزال أتمتع بالقوة".

وسيُكمل بخاري، الذي أعلن أنه يعتزم الترشح للانتخابات المقررة في فبراير المقبل، عامه السادس والسبعين في السابع عشر من ديسمبر الجارى.

وكثُرت الشائعات حول صحة بخاري منذ غيابه في إجازة مرضية لعدة أشهر في لندن العام الماضي، كما أمضى أسبوعين في بريطانيا في وقت سابق من العام الجاري للخضوع لفحوصات طبية ولم يتم الكشف عن طبيعة مرضه أو علاجه.

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