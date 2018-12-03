جامعة الدول العربية تحتفل بـ"يوم المغترب العربى"

دعت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، الجاليات العربية المقيمة بالخارج لإقامة فعاليات "يوم المغترب العربي" خلال هذا الشهر، حيث يتم الاحتفاء بتراثها الثقافي والحضاري، وتعمل على تصحيح الصورة الذهنية للعرب والتعريف بالحضارة العربية وإبراز الدور الإيجابي للمغتربين العرب، الذين كان لهم منذ بداية هجرتهم إلى خارج المنطقة العربية إسهامات كبيرة في تنمية دول المهجر في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والعلمية والفنية والرياضية، كما كانوا في نفس الوقت حريصين على التواصل مع أوطانهم الأصلية، حيث يوافق يوم المغترب العربي (4 ديسمبر) والاحتفال باليوم العالمي للمهاجر (18 ديسمبر).



وشهدت الفترة الأخيرة اهتمامًا كبيرًا من جانب الكفاءات العربية المهاجرة بالمشاركة في عملية التنمية في الوطن العربي من خلال نقل خبراتهم أو الاستثمار في أوطانهم الأصلية، مشيرة لعزم جامعة الدول العربية من خلال الآليات المتعددة مواصلة السعي مع الدول الأعضاء لتضمين الهجرة في خطط التنمية على المستويين الوطني والإقليمي، بما يؤدي إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وتنفيذ الالتزامات الواردة في إعلان نيويورك من أجل اللاجئين والمهاجرين، وكذلك الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية.





كما أنه من المقرر أن يعقد أيضًا خلال الشهر الحالي الدورة الحادية عشرة للمنتدى العالمي للهجرة والتنمية (5-7 ديسمبر) والمؤتمر الحكومي الدولي لاعتماد الاتفاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية (10-11 ديسمبر)، وهما الفعاليتان اللتان تستضيفهما المنطقة العربية وتحديدًا المملكة المغربية، بالاضافة لاعتماد الاتفاق العالمي.