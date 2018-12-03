إعدام إرهابي حرّض انتحاريًا على تفجير نفسه بالعراق

أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية، الإثنين، حكمًا بالإعدام شنقًا بحق إرهابي جهز انتحاريًا فجّر نفسه على مقهى شعبي في منطقة حي القاهرة ببغداد، ما أدى إلى سقوط العشرات من المدنيين.



وقال مجلس القضاء وفق "السومرية نيوز"، إن المحكمة الجنائية المركزية نظرت قضية إرهابي اعترف بتجهيز انتحاري أقدم على تفجير نفسه على مقهى شعبي في منطقة القاهرة، وأدى إلى استشهاد العشرات من المدنيين.



وأضاف أن الإرهابي اعترف أيضًا بتكوينه عصابة إرهابية مسلحة تهدف إلى تعريض حياة الناس للخطر، لافتًا إلى أن المحكمة أصدرت حكمها على المتهم بالإعدام شنقًا حتى الموت.



