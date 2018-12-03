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عالم
الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 12:19 م

المبعوث الأممي لليمن يصل صنعاء اليوم للقاء الحوثيين

المبعوث الأممي مارتن
المبعوث الأممي مارتن جريفيث،
ريهام احمد
dostor.org/2420534

يصل اليوم الإثنين، المبعوث الأممي مارتن جريفيث، إلى العاصمة اليمنية صنعاء، للقاء ميليشيات الحوثي، للتوصل إلى اتفاق بشأن المفاوضات.

من ناحية أخرى، تضع الميليشيات الحوثية عراقيل أمام مشاركتها في المفاوضات المزمع عقدها في السويد بشأن اليمن، في 6 ديسمبر الجاري، وذلك بعد أن وافقت الحكومة الشرعية والتحالف على طلب الانقلابيين نقل جرحاهم إلى السويد للعلاج، حيث ترفض الميليشيات تسليم قائمة بأسماء من سيتم نقلهم، وهو ما يثير مخاوف بشأن تهريب عناصر من الحرس الثوري الإيراني وسط الجرحى.

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