الدفاع الروسية ترفع السرية عن وثائق لضحايا الحرب العالمية الثانية

كشفت وثائق رفعت عنها السرية اليوم، أن فرقة المشاة 354، التي أوكلت لها مهمة الدفاع عن موسكو في الحرب العالمية الثانية، خسرت 3159 قتيلا خلال 10 أيام من القتال الضاري عام 1941.



رفعت وزارة الدفاع الروسية السرية عن هذه الوثائق ونشرتها على موقعها على الإنترنت، الإثنين، بمناسبة يوم الجندي المجهول الذي تحتفل فيه روسيا في 3 ديسمبر من كل عام.



أساس إنشاء هذا التاريخ التذكاري في 3 ديسمبر، هو أنه أثناء الاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لهزيمة القوات الألمانية بالقرب من موسكو، في العام 1966، تم نقل رفات الجنود المجهولين من مقبرة جماعية تقع على بعد 41 كيلومترا على الطريق السريع لينينغراد-موسكو ودفنها بشكل رسمي في حديقة ألكسندر بموسكو عند جدران الكرملين.



ووفقًا للوثائق الأرشيفية، كان يمكن للجندي المجهول أن يكون مقاتلا من إحدى الوحدات العسكرية التي كانت تتولى الدفاع عن موسكو في منطقة بلدات كريوكوفو، وماتوشكينو، وسافيولكي، وبولشيه رجافكي، في ديسمبر عام 1941.



وجاء في الوثيقة التي رفعت عنها السرية اليوم: "خلال فترة عشرة أيام من القتال الضاري، خسرت فرقة المشاة 354 ثلاثة ألاف و159 فردا من أفرادها".



ويستنتج من سجل القتال في الفرقة أن جميع الأفواج الأربعة التابعة للفرقة عانت من خسائر. وبين القتلى 398 شخصا بين طاقم القيادة وأصحاب الرتب، كما أصيب 1488 شخصا نتيجة للأعمال العدائية، وفقد 1156 آخرين دون أثر.



وفقًا للوثائق، وصلت أولى ثلاث كتائب من الفرقة 354 إلى محطة سكاودنيا في 30 نوفمبر، وتم التحاق الكتيبة الأخيرة بهم في 2 ديسمبر، عندها تم تكليف وحدات الفرقة باتخاذ موقف دفاعي قوي عن خط كلوشينو-ماتوشكينو.



وتمت الإشارة في الوثيقة المرفوعة عنها السرّية إلى أن العدو نجح في كبح تقدم الوحدات السوفيتية بنيران مدافع الهاون والمدافع الرشاشة عند بلدتي سيفيلي وأكتوبر الأحمر.



"في السابع من ديسمبر، وفقًا للأمر العسكري لقائد الفرقة، اللفتنانت جنرال ك. ك روكوسوفسكي، شنت وحدات من الجيش السادس عشر هجومًا في الساعة 10:00 صباحًا. وفي 14 ديسمبر، وصلت وحدات من الفرقة إلى شواطئ بحيرات إيسترا غرب موسكو"، وفق ما جاء في التوضيح المقدم إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع.