ضبط عاطل متهم بحيازة 4 كيلوات استروكس بالسلام

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على عاطل ضبط بداخل شقته بالسلام 4 كيلوات من مخدر الاستروكس، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



البداية بورود معلومات لرجال المباحث باتجار "أحمد. م" عاطل، في المخدرات، وبتكثيف التحريات تم التأكد من صحة الواقعة.



وتبين من التحريات والتحقيقات أن المتهم يوزع المخدرات على عملائه من المدمنين فى منطقة مدينة السلام، وبعد استئذان النيابة العامة تمت مداهمة الشقة، وبتفتيشها عثر بحوزته على 4 كيلوات من مخدر الاستروكس؛ ليتم القبض عليه وإحالته للنيابة.