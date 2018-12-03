ضبط 60 قضية تموينية متنوعة بالجيزة

شنت إدارة مباحث التموين في الجيزة، حملة أمنية؛ لمراقبة الأسواق ومتابعتها، وضبط الخارجين عن القانون؛ فيما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، وضبط الأسعار.



وأسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة الماضية عن ضبط 60 قضية تموينية متنوعة، منها 15 عدم الإعلان عن الأسعار، و17 عدم حمل شهادة صحية، و10 إدارة منشأة دون ترخيص، و7 إنتاج خبز ناقص الوزن.



وبالعرض على مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة أمر باتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيقات.