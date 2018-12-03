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عالم
الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 12:12 م

أبومازن يجتمع مع بابا الفاتيكان

رئيس دولة فلسطين
رئيس دولة فلسطين محمود عباس،
وكالات
dostor.org/2420513

اجتمع رئيس دولة فلسطين محمود عباس، الإثنين، في حاضرة الفاتيكان، مع قداسة البابا فرانسيس الأول.

وأطلع سيادته، قداسة البابا على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وتداعيات قرارات الإدارة الأمريكية بخصوص القضية الفلسطينية، خاصة قرارها الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارتها إليها.

وتطرق إلى الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته الإسلامية والمسيحية، خاصة في مدينة القدس.

وتناول الاجتماع العلاقات الثنائية بين فلسطين والكرسي الرسولي، وعلاقات الصداقة التاريخية القوية بين البلدين.

وشكر الرئيس، قداسة البابا على مواقفه الداعمة لشعبنا وقضيته العادلة.

ووصل الرئيس عباس، مساء أمس الأحد، الى العاصمة الايطالية روما في زيارة رسمية، وسيلتقي اليوم الرئيس الإيطالي ماتاريلا، ورئيس الوزراء جيسيبي كونتي، ويبحث معهما التطورات السياسية في المنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وكانت الفاتيكان أعلن في يناير 2016، اعترافه رسميًا بدولة فلسطين مستقلة ذات سيادة.

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