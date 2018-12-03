إحالة سائق اختطف سورية واغتصبها في المقطم للجنايات

حصلت "الدستور" على أمر إحالة نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، سائق، إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامه بالتعدي جنسيًا على سيدة سورية الجنسية عقب اختطافها من الطريق العام والتوجه بها إلى مسكنه ومعاشرتها معاشرة الأزواج كرهًا عنها.



وكشفت تحقيقات النيابة عن أن المتهم سيد محمد موسى، خطف المجني عليها بطريق الإكراه المادي الواقع عليه بأن أشهر في وجهها سلاح أبيض "سكين"، بحوزته بغرض شل مقاومتها واصطحبها عنوة إلى المنزل بمكان تاه بمنطقة مساكن أطلس.



وأضافت التحقيقات أن تلك الجريمة اقترنت بجناية أخرى وهي أن أشهر في وجهها سلاح أبيض، غير مرخص ودون مسوغ قانوني، وأتبع ذلك بتقييدها بكلتا يديه وسرق الهاتفين المحمولين ومبلغ نقدي كان بحوزة المجني عليها "إيمان. ع"، 23 عامًا، سورية الجنسية، ربة منزل.



واستمعت النيابة إلى أقوال المجني عليها بأنها حال استقلالها إحدى سيارات الأجرة متوجهة إلى منطقة مدينة نصر، فوجئت بالسائق يغير مسار طريقه معللًا ذلك بازدحام الطريق، فدخل بها منطقة المقطم وكان في انتظاره شخص آخر، واصطحبها إلى مسكنه وأجبرها على خلع ملابسها، ثم تعدى عليها جنسيًا لمدة ساعة كاملة وعقب انتهائه أجبر صديق له على التعدي عليها أمامه، وعقب ذلك اصطحبها للطريق لاستقلال إحدى السيارات وفرا هاربين.



وتم ضبط المتهم الثاني سلامة محمد، الذي أنكر ارتكابه الواقعة، وأكد رفضه التعدي عليها وأنه اصطحبها للطريق وأخرجها من مسكن المتهم الذي استولى على هاتفها المحمول ومبلغ نقدي ثم اصطحبها عنوة إلى المنزل محل الواقعة وما أن ظفر بها حتى حسر عنها ملابسها عنوة عنها وواقعها كرها عنها ثم أكره آخر على التعدي عليها جنسيًا إلا أن الأخير لم يتمكن من فعل ذلك فاستغلت غياب المتهم وتكليف صديقه بإخراجها، وفرت وأبلغت عن الواقعة.



واستمعت النيابة إلى أقوال محمد بهاء الدين، ضابط مباحث بقسم شرطة المقطم، الذي أكد حضور المجني عليها للإبلاغ عن الواقعة، وأرشدته إلى محل الواقعة وتمكن من ضبط المتهم الذي أكد أقوال المجني عليها، وأكد ارتكابه الواقعة.



وثبت من تقرير الطب الشرعي الخاص بالمجني عليها العثور على آثار معاشرة المتهم للمجني عليها على مفروشات غرفة النوم "البصمة الوراثية للحامض النووي المستخلص من ملابس المجني عليها متطابق مع المتهم".



وتبين من معاينة مسرح الجريمة مطابقته لرواية المجني عليها حيث تبين أن العقار مكون من خمس طوابق، وكانت شقة المتهم في الطابق الرابع فوق الأرضي في مواجهة السلم، وتتكون الشقة من الداخل تهشم الزجاج المتواجد في غرفة النوم مثل رواية السيدة، وعلى أثر ذلك قررت النيابة حبس المتهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات، ومن ثم إحالته إلى محكمة الجنايات.