استطلاع: أكثر من ثلثى الفرنسيين يؤيدون "السترات الصفراء"

تدل نتائج استطلاع الرأي العام في فرنسا على أن 72% من الفرنسيين يؤيدون حركة "السترات الصفراء" التي تحتج على ارتفاع الضرائب وأسعار المحروقات في البلاد.



ويقول علماء الاجتماع، إن نتائج استطلاع الرأي العام الذي أجرته خدمة "Harris Interactive" الاجتماعية لقناة "RTL" التليفزيونية، تشير إلى أن "دعم الحركة من جانب السكان لا يزال عاليًا، رغم العنف الذي أثارته الاحتجاجات الجماهيرية الواسعة في أول ديسمبر في المدن الفرنسية الكثيرة، خاصة في باريس".



ويضيفون أن المجتمع الفرنسي "يفهم ويؤيد الحركة"، لكنه يعارض العنف الذي تثيره هذه الاحتجاجات. وتدل نتائج البحث على أن 85% من الذين شملهم الاستطلاع يدينون أعمال الشغب التي تتحول إليها الاحتجاجات.



وتشهد فرنسا منذ نوفمبر الماضي مظاهرات احتجاج واسعة على ارتفاع أسعار المحروقات. ويرتدي المشاركون في المظاهرات السترات الصفراء الخاصة للسائقين، ولذلك أطلق على الحركة اسم "السترات الصفراء".



وشهدت باريس والمدن الفرنسية الأخرى يوم السبت الماضي مظاهرات احتجاج جديدة، تحولت فيما بعد إلى أعمال شغب واسعة، وسجلت الشرطة أثنائها أعمال حرق ونهب وتخريب عديدة.



واحتجزت الشرطة 412 شخصًا بتهمة المشاركة فى أعمال الشغب.



من جهتها أفادت وزارة الداخلية الفرنسية بجرح أكثر من 110 أشخاص أثناء الاحتجاجات فى باريس.



وأجري استطلاع الرأى المذكور، أمس الأحد، عبر الإنترنت، وشارك فيه 1016 شخصًا فى سن لا تقل عن 18 عاما.