نشرة أخبار الظهيرة على "الدستور"
يقدم موقع "الدستور" أهم أخبار الظهيرة اليوم الإثنين 3-12-2018، والتي كان أبرزها افتتاح وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي جناحي السعودية والإمارات بمعرض "إيديكس 2018"، ووصف وزير الدفاع القوات المسلحة بالحصن الأمين للأمة، ونشر أسماء وفيات ومصابي حادث التصادم بالطريق الصحراوي ببني سويف، وإعلان الإحصاء أهم 10 مؤشرات عن المعاقين في مصر، وغدًا طقس لطيف يصاحبه أمطار.. والقاهرة 21، وغيرها من الأخبار المحلية والعالمية.
السيسي يتفقد جناحي السعودية والإمارات بمعرض "إيديكس 2018"
وزير الدفاع: القوات المسلحة المصرية كانت وما زالت الحصن الأمين للأمة
السيسي يفتتح المعرض الدولي الأول للصناعات الدفاعية والعسكرية
ننشر أسماء وفيات ومصابي حادث التصادم بالطريق الصحراوي ببني سويف
الإحصاء يعلن أهم 10 مؤشرات عن المعاقين في مصر
الأرصاد: غدًا طقس لطيف يصاحبه أمطار.. والقاهرة 21 درجة
صاحب صورة "طفل المترو": فرجته على فيلم واداني فلوس وهو نازل
افتتاح السيسي معرض الصناعات العسكرية يتصدر اهتمامات الصحف
تطوير علاج جديد لالتهاب المفاصل يمنع تلف الغضاريف
مصرع وإصابة 16 طالبًا في انهيار أرضي بمنتجع بإندونيسيا
"عاشق الأهداف" و"صائد البطولات" و"مورينيو إفريقيا" مرشحون لتدريب الأهلي
الرئاسة الروسية تعلق على لقاء "بوتين" و"بن سلمان" بقمة العشرين