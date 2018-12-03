نشرة أخبار الظهيرة على "الدستور"

طالب يخترع جهاز لري الصحاري النائية أتوماتيكيا (فيديو)

نجح مجموعة من شباب الجامعة في طرح اختراع قادر على التوصل لمعرفة رطوبة التربة في الصحاري ومجهّز لري التربة تلقائيًا، مستعينين في ذلك بالطاقة الشمسية التي تتوفر بشدة في هذه المناطق؛ بهدف تقليل الأموال ...