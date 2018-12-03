مقتل 29 مسلحًا من "طالبان" بغارات جوية جنوب أفغانستان

أعلن مسؤولون أفغانيون، الإثنين، مقتل ما لا يقل عن 29 مسلحًا تابعين لحركة "طالبان" إثر الغارات الجوية التي شنتها القوات الدولية في إقليم هلمند بجنوب أفغانستان.



وقال نائب المتحدث باسم الفيلق 215 ميوند بالجيش الأفغاني والي شاه، في تصريح لوكالة أنباء "بجفاك" الأفغانية، إن القوات الأجنبية استهدفت مركز تدريب تابعا للمسلحين في هلمند ما أسفر عن مقتل 29 مسلحًا.



ولم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة، ومن بينهم حركة طالبان، على هذا التقرير حتى الاَن.