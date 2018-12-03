ديبيكا بادكون تكشف عن صفات رانفير سينغ بعد زواجهما

غازلت النجمة الهندية ديبيكا بادكون زوجها الفنان الهندي رانفير سينغ، وكشفت عن بعض صفاته بعد الزواج.



وقالت "ديبيكا" في أول حوار لها بعد الزواج بمجلة " GQ "، إن "سينغ" ضعيف وعاطفي للغاية وذكي للغاية، كما أنه طفل في بعض الأحيان، وشخص حقيقي، إلي جانب ذلك فهو هادئ في بعض الأوقات.



أبقى ديبيكا ورانفير المصورين المنتظرين من خلال الحفاظ على سرية حفل زفافهما حتى شاركوا أنفسهم على وسائل التواصل الاجتماعي من مكانهما الغريب، بحيرة كومو، إيطاليا.



وأضافت: "أعتقد أن الصور التي شاركناها لخصت حفل الزفاف، السحري خاصة مع وجود أفراد العائلة والأصدقاء فقط الذين يعنون شيئًا بالنسبة لك، والذين لا يهتمون حقًا بكونك محترفًا، حيث شمل الزفاف 40 فقط من الضيوف".