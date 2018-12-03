ضبط 4 متهمين بخطف شاب وضربه بمدينة بدر

تمكن رجال مباحث القاهرة من القبض على 4 أشخاص بمدينة بدر؛ لاتهامهم باحتجاز شخص والتعدي عليه بالضرب وإصابته، لسرقته هاتفًا محمولًا من أحدهم.



أكدت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة بدر بالقاهرة، احتجاز بعض الأشخاص مواطنًا داخل عقار تحت الإنشاء بمنطقة "ابني بيتك"، والتعدي عليه بالضرب.



وبالانتقال والفحص تم ضبط كل من "كرم.أ.م" 33 سنة، وشقيقه "خالد" 38 سنة عامل، و"عادل.م.ع" 40 سنة، و"محمود.ع.م" 28 سنة عامل.



كما تم ضبط بصحبتهم المجنى عليه "محمود.أ.إ" 27 سنة، به عدة إصابات بأماكن متفرقة ومكبل بسلاسل حديدية، وعثر بحوذتهم على "سلاح أبيض مطواة، وعصا خشبية"، وبسؤال المجني عليه اتهمهم باختطافه واحتجازه وتكبيله والتعدي عليه بالضرب مُحدثين ما به من إصابات.



وبمواجهة المتهمين بأقوال المجنى عليه أيدوها، وأقر المتهم الأول أنه منذ حوالى 3 أسابيع تقابل مع المجني عليه وطالبه الأخير بإجراء مكالمة هاتفية من هاتفه المحمول إلا أنه غافله واستولى على الهاتف وفر هاربًا، وفى وقت لاحق وحال سيره صحبة باقى المتهمين بمنطقة الجهاز بدائرة القسم مُستقلين إحدى السيارات قيادته شاهد المجنى عليه فاصطحبوه داخل السيارة كرها عنه تحت تهديد سلاح أبيض "مطواة" وتوجهوا به إلى العقار محل الضبط، وكبلوه وتعدوا عليه بالضرب باستخدام الأدوات المضبوطة بحوذتهم مُحدثين ما به من إصابات لإجباره على إعادة الهاتف المستولى عليه.



وبمواجهة باقي المتهمين بما جاء بأقوال الأول أيدوها، وبإعادة مناقشة المجنى عليه ومواجهته بما جاء بأقوال الأول أيدها وأقر بتصرفه فى الهاتف المستولى عليه بالبيع لأحد الأشخاص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.