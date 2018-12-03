ضبط عصابة سرقة المواطنين بالإكراه فى النزهة

تمكنت مديرية أمن القاهرة من ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين بالإكراه.



البداية عندما تبلغ لقسم شرطة النزهة بالقاهرة من اثنين من المواطنين في واقعتين منفصلتين بتعرضهما لواقعة سرقة بالإكراه، عقب استقلال سيارة أجرة "ميكروباص" بشارع جسر السويس بدائرة القسم.



ومن خلال جمع المعلومات وإجراء التحريات تم تحديد مرتكبي الواقعة وضبطهم حال استقلالهم سيارة "ميكروباص" بدون لوحات معدنية "ملك وقيادة المتهم الأول" والمستخدمة في ارتكاب الواقعتين، وبحوزتهم الهاتفان المستولى عليهما، وهم كلٍ من "عبدالله ح. ع"، 33 سنة، سبق اتهامه في قضية "مخدرات"، ضُبط وبحوزته فرد خرطوش وطلقة لذات العيار، و"محمود و. أ"، 21 سنة، سبق اتهامه في قضية "سرقة"، وضُبط بحوزته سلاح أبيض "سنجة"، و"محمود ف. ع" 28 سنة، سبق اتهامه في قضية "سرقة"، ضُبط وبحوزته سلاح أبيض "سكين"، و"محمود ز. ع" 31 سنة، سائق، سبق اتهامه في قضية "سرقة".



وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعتين على النحو المشار إليه، وأقروا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة متعلقات المواطنين كرهًا عنهم تحت تهديد الأسلحة المضبوطة بحوزتهم عقب استقلالهم السيارة صحبتهم.



كما تم بإرشادهم ضبط "25 هاتف محمول، 6 أجهزة كمبيوتر "لاب توب"، 9 قطع مشغولات فضية، مبلغ مالي" أقروا بأنها من متحصلات وقائع سرقة.



باستدعاء المجني عليهما تعرفا على الهاتفين، واتهامهم بسرقتهما بالإكراه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.