التموين: مراجعة تظلمات المحذوفين من البطاقات مع الإنتاج الحربى

قال احمد كمال المتحدث الرسمي بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن طلبات تظلمات المواطنين من حذف الأفراد على البطاقات عند صرف مقررات التموين والخبز يتم مراجعتها مع الإنتاج الحربي حاليا للتأكد من أحقيتها من الدعم من خلال الرقم القومي.



وأوضح في تصريح خاص للدستور أن الأسباب الحقيقية التي أدت إلى حذف الأفراد على البطاقات خلال الشهر الجاري، هو عدم تحديث البيانات من خلال موقع " دعم مصر " أو من خلال 1400 مكتب تموينى خلال الفترة ما بين شهري أغسطس ونوفمبر.



وأضاف أن الوزارة ناشدت أكثر من مرة المواطنين عبر وسائل الإعلام المرئية والمقروءة أصحاب البطاقات التي تشمل أخطاء في البيانات أو عدم وجود رقم قومي سليم أو تكرار في الصرف أو حالات السفر للخارج أو المتوفين بسرعة تعديل البيانات من خلال استيفاء البيانات حتى لا يتعرض للحذف.