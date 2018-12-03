4 سفن جديدة تدخل خدمة أسطول البحر الأسود

صرّح قائد الأسطول الأميرال، ألكسندر مويسييف، الإثنين، بدخول 3 سفن خدمة أسطول البحر الأسود، خلال ديسمبر الجاري، وأخرى في بداية 2019.



وقال مويسييف للصحفيين: "سوف نحصل على سفينة "أوريخوفو-زويفو" وكاسحة الألغام "إيفان أنتونوف" والسفينة الدورية "فاسيلي بيكوف" في نهاية العام الجاري، وعلى سفينة الدورية "دميتري روجاتشوف" في بداية 2019".



وأضاف أنه في السنوات الأخيرة، تم تحديث تركيبة الغواصات وأنظمة الصواريخ الساحلية بشكل كامل، حيث إن "بال" الجديدة و"باستيون" تحميان كامل إقليم البحر الأسود، بالإضافة إلى ذلك حصلنا على ثلاث فرقاطات وسفن صاروخية صغيرة وسفن أخرى تؤدي مهام في البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط، وسيدخل في الطيران البحري طائرات جديدة، على سبيل المثال، مقاتلة "سو- 30 إس إم".



وذكر في وقت سابق، أن أسطول البحر الأسود يخطط في 2019 لاستكمال اختبارات وإدخال سفينتين صاروخيتين صغيرتين جديدتين، مزودتين بصواريخ كروز كاليبر وسفينة "سيرجي بالك" الخدمة.

