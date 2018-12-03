تأجيل طعون "المحامين" على حكم القيد بالنقابة

أجّلت الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، نظر 19 طعنا مقدما من سامح عاشور، بصفته نقيب المحامين، على حكم إلزام النقابة بتجديد القيد دون شروط، لجلسة 21 يناير المقبل للاطلاع والرد.



وشهدت الجلسة حضور المحامين، وهم مصطفى شعبان وإبراهيم يوسف ونصر الدين حامد وآخرون، في مواجهة نقيب المحامين الذي حضر وكيلا عنه الممثل القانوني للنقابة.



يذكر أن كافة تقارير المفوضين في كل طعون سامح عاشور، نقيب المحامين، أوصت برفض الطعون وتأييد الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري ببطلان شروط القيد.

