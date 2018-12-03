اليوم.. إطلاق البرومو الرسمى للفيلم الهندى "سيمبا"

تستعد الشركة المنتجة للفيلم الهندي الجديد "سيمبا" لإطلاق البرومو الرسمي للفيلم المنتظر طرحه قريبًا بدور العرض الهندية.



وكشف الفنان الهندي رانفير سينغ بطل الفيلم والفنانة الشابة سارا علي خان، عن أول مقطع فيديو لفيلمهما الجديد، المقرر طرحه في 28 ديسمبر الجاري.



وبصرف النظر عن عدد قليل من الصور ومقاطع الفيديو، حيث إنه لم يتم الترويج لفيلم "سيمبا" بالشكل المناسب، إلا أن رانفير قال إنه كان حلمه أن يكون بطلًا في فيلم للكاتب روهيت شيتي بحسب صحيفة هندوستان تايمز.



الفيلم بطولة رانفير سينغ وسارا علي خان، ومن إنتاج كاران جوهر، شركة ريلانينس انترتينمت، شيبشيش ساركار.



ومن ناحية أخرى، احتفل رانفير مؤخرًا بزفافه علي الفنانة الهندية الأكثر شهرة حول العالم ديبيكا بادكون.



