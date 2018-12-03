شعراوى: حملات الإزالة تستهدف الحفاظ على أملاك الدولة

تواصل وزارة التنمية المحلية، ممثلة فى قطاع التفتيش والرقابة، حملات متعددة في عدد من القرى والمدن والأحياء والمحافظات، بهدف إزالة المخالفات، وإعادة واسترداد أراضي الدولة المنهوبة، بشكل يحافظ على التنسيق الحضاري، ويسهم في مواجهة العشوائية.



وأكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن القطاع نفذ العديد من قرارات الإزالة بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ العديد من قرارات الإزالة التي حددتها الجهات المختصة وقررت إزالتها.



وأشار إلى أن قطاع التفتيش والرقابة بوزارة التنمية المحلية، نفذ عدة قرارات بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية في المحافظات، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، في إطار السياسة العامة للدولة، التي تشدد على ضرورة الحفاظ على أملاك الدولة.