إحباط بيع طن مخللات فاسدة فى مركز زفتى

شنّت الإدارة العامة لمباحث التموين بوزارة الداخلية حملات موسعة، بالتنسيق مع فروعها بمديريات الأمن المختلفة؛ لمتابعة حركة الأسواق، وضبط المتلاعبين بأسعار السلع الغذائية، في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق لضبط الأسعار والحفاظ على استقرار السوق، والتأكد من توافر السلع والمواد التموينية والبترولية؛ لتخفيف ورفع العبء عن كاهل المواطنين.



وأسفرت جهود تلك الحملات، خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء أنور سعيد، مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين، عن ضبط "فاطمة.ر.م" 43 سنة، صاحبة معمل لإنتاج المخللات كائن بدائرة مركز شرطة زفتى، وبحوذتها كميات بلغت نحو طن مخللات غير صالحة للاستهلاك.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ مواصلة الحملات.