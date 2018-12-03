السيسي يفتتح المعرض الدولي الأول للصناعات الدفاعية والعسكرية

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، المعرض الدولي الأول للصناعات الدفاعية والعسكرية (إيديكس 2018).



وتفقد الرئيس السيسي، عقب الافتتاح، أجنحة المعرض بدءا بالجناح المصري للبحوث الفنية، بما يشتمل عليه من أسلحة وأنظمة الدفاع الجوي وأنظمة الحرب الإلكترونية والكشف عن المفرقعات، وبدل الحماية من التهديدات الإرهابية.



وحضر مراسم الافتتاح كل من: رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الدفاع الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من كبار رجال الدولة، بالإضافة إلى 10 وزراء دفاع لدول (الإمارات، وسلطنة عمان، والسودان، وفرنسا، واليونان، وقبرص، وجنوب السودان، والكاميرون، وكوريا الجنوبية، والصومال)، فضلا عن 7 رؤساء أركان، و7 وزراء للإنتاج الحربي من الدول الشقيقة والصديقة.