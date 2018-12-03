"شعراوي": توصيل الصرف الصحي لـ 317 قرية بتكلفة 13 مليار جنيه

أكد وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، أن التقى المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة للمياه، لمناقشة خدمات الصرف الصحي، وكيفية توصيلها إلى القرى الأكثر فقرا في المحافظات.



وأضاف أن الاجتماع ناقش آليات تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بالمشاركة المجتمعية في القرى المصرية، لافتا إلى أنه سيتم البدء بعدد 317 قرية بتكلفة 13 مليار جنيه، كمرحلة أولى مؤكدًا أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على إدارة حلقات نقاشية بالمحافظات لتفعيل دور المشاركة الشعبية في تنفيذ مشروعات الصرف الصحي، على أن تتولى الجمعيات الأهلية عملية تجميع المساهمات الشعبية في حساب يخصص لهذا الغرض.



وأضاف أنه يتم إعداد التصميمات للمشروعات ومراجعتها من خلال الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي باعتبارها جهة مختصة، منوها إلى أنه سيتم البدء في هذا المشروع لمحافظة بني سويف الأسبوع القادم والتي قامت بجمع مساهمات شعبية لهذا الغرض.