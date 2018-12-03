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مصر
الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 10:43 ص

"الهجرة" و"الصيادلة" تنشران قائمة بالأدوية المحظور حملها خلال السفر للخليج

السفيرة نبيلة مكرم
السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة
وفاء علي - فاتن خديوي
dostor.org/2420330

أهابت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، المصريين الراغبين في السفر لدول الخليج العربي، بتوخي الحذر وعدم جلب أي عقاقير مجدولة ومحظورة بالبلدان المشار إليها تجنبا للوقوع تحت طائلة قانون هذه الدول الذي يفرض عقوبات صارمة في هذا الشأن، تجنبا لوقوع أحدا من أبناء المصريين الراغبين في السفر لدول الخليج، في مثل هذه القضايا.

وأضافت الهجرة فى بيان لها اليوم انه يندرج هذا الفعل تحت مسمى تهريب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو جلب المواد المخدرة طبقًا لما ورد بقانون هذه الدول من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وهذا الفعل معاقب عليه بأشد العقوبات ويصل بعضها حد الإعدام.

وبالتنسيق بين السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور محيي عبيد نقيب الصيادلة حول إعداد قائمة تشمل مختلف الأدوية المحظورة في بلدان الخليج العربي، فقد أمدت النقابة وزارة الهجرة بقائمة مطولة تشمل مسميات هذه الأدوية وتركيباتها، حرصا منا على أبنائنا عدم حمل أية أدوية مدرجة في جدول المخدرات أو مواد مخدرة أثناء سفرهم أي دولة عربية تحديدا دول الخليج.

وتشمل هذه الأدوية ( ديدركس – برويوكسين – موجادون – نترازبيام - الفاكمين حقن - الكيتامين حقن كفلار – ارجوتامين)، ومادة دكستر ميثورفان مثل ( تويسلار – بلمولار - كوديفان – كودينالن)، وكذلك مادة كودايين مثــل (سومينال – فينبابينال – باركودايين - نوفاسى ممتد المفعول - برونكلاز – فينوباربيتال).

بالإضافة لجميع مشتقات مادة البنزوديازبيينز مثل ( فالنيل – كالميبام – نيوريل – فاليم - ترانكسين كبسولات- لاكسوتنيل أقراص- إى إن أقراص – زانكس- كوداستين – كوديبرتت - كودافين شراب - سومادريل أقراص- توسيفان"كبسولات " كورفاس - ميجرانيل أقراص- كافرجون ليوس - ليبراكس أقراص - رينوتريل أقراص).

ويتضمن اللينك المرفق بالبيان كافة التفاصيل الخاصة بالأدوية المحظورة وتركيباتها: http:www.emigration.gov.egDefaultArPagesnewsdetails.aspx?ArtID=122

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