مقتل 13 مسلحًا فى عمليات للجيش الأفغانى شرق البلاد

لقي 13 مسلحًا على الأقل مصرعهم في عمليات عسكرية شنها الجيش الأفغاني في إقليم "كابيسا" بشمال شرق البلاد.



وذكر فيلق "سيلاب 201" التابع للجيش الأفغاني، في بيان نقلته وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية، الإثنين، أن الجيش الأفغاني وقوات الشرطة المحلية وقوات الاستخبارات أجرت عمليات مشتركة في قرية بادراب بإقليم كابيسا، ما أسفر عن مصرع 13 مسلحًا على الأقل، إلى جانب اكتشاف 19 نوعًا مختلفًا من المتفجرات.



ولم تعلق الجماعات المسلحة، ومن بينها حركة طالبان، حتى الآن على هذه الأنباء.