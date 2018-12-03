الصحة: وفاة 4 مواطنين وإصابة 26 فى حادث مرورى ببنى سويف

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، وفاة 4 مواطنين وإصابة 26 آخرين في حادث تصادم عدة سيارات بالطريق الصحراوي الشرقي قبل نفق أبو صالح اتجاه حلوان، محافظة بنى سويف.



وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ30 سيارة إسعاف مجهزة، نقلت حالات الوفاة، وكافة المصابين إلى مستشفى بنى سويف العام.



وأشار مجاهد إلى أن الإصابات تراوحت مابين كسور وسحجات وكدمات بأماكن متفرقة بالجسد، وجميعها مستقرة فيما عدا حالتين واحدة تعانى من نزيف داخلى والآخرة غيبوبة تامة، مؤكدا أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية اللازمة.

