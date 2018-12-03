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عالم
الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 10:32 ص

تكليف دبلوماسيين ياباني وروسي بمهمة المبعوثين الخاصين لمفاوضات السلام

تكليف دبلوماسيين
أ ش أ
dostor.org/2420316

أعلنت وزارة الخارجية اليابانية، اليوم الإثنين، أن نائب وزير الخارجية الروسي إيجور مورجولوف ونظيره الياباني تاكيو موري أصبحا المبعوثين الخاصين لزعيمي البلدين في مفاوضات معاهدة السلام.

وذكرت الخارجية اليابانية، -وفق وكالة أنباء "تاس" الروسية- أن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اتفق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال محادثاتهما على هامش قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين، على تسريع المفاوضات حول عقد معاهدة سلام، مع تكليف وزيري خارجية البلدين تارو كونو وسيرجي لافروف بمهمة الإشراف على العمل بشأن المعاهدة.

وأضافت أنه تم تعيين "مورجولوف" ليكون المبعوث الخاص للرئيس الروسي، وتعيين موري ليكون المبعوث الخاص لرئيس الوزراء الياباني من أجل استئناف تلك المفاوضات.

وقال المتحدث باسم الوزارة إنه تقرر أيضا الاتفاق على عقد اجتماع بين "لافروف" و"كونو" في الفترة التي تسبق زيارة "آبي" إلى روسيا في بداية العام المقبل، وإنه خلال المحادثات في بيونس آيرس تحدث "آبي" عن تطوير التعاون الذي يهدف إلى تنفيذ الأنشطة الاقتصادية المشتركة في الجزر الشمالية الأربع (الجزر الجنوبية من جزر كوريل)، والإجراءات الإنسانية لصالح المقيمين السابقين في هذه الجزر بما في ذلك السفر جوا لزيارة مقابر أسلافهم.

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