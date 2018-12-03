ضبط عاطلين بحوزتهما 3 تماثيل أثرية في البحيرة

تمكن ضباط المباحث بالبحيرة برئاسة العميد عبدالغفار الديب رئيس المباحث الجنائية، الإثنين، من ضبط عاملين زراعيين بحوزتهما 3 تماثيل أثرية، بدائرة مركزي الدلنجات وبدر.



تلقى اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد أنور هندي، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بضبط "رزق م ع "، 44 سنة، عامل زراعي، ومقيم بقمحة بمركز الدلنجات، وبحوزته تمثال أسود اللون يشتبة في كونه أثري، وتحرر المحضر اللازم.



كما تم ضبط "جمعة م س" 60 سنة، عامل زراعي، ومقيم بعين جالوت التابعة لمركز بدر، بحوزته تمثالين يشتبه في أثريتهما، فتحرر المحضر اللازم.