جرار زراعي يودي بحياة طفل في الدقهلية

لقى طفل مصرعه، إثر اصطدام جرار زراعي به، وإصابته بكسر في الجمجمة بمركز ميت غمر.



وكان اللواء محمد حجى، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لمركز شرطة ميت غمر، من مستشفى دماص المركزي، بوصول الطفل "سعد. ك. ص" 11 سنة، طالب، ومقيم بقرية " دماص" بمركز ميت غمر، مصابا باشتباه كسر بقاع الجمجمة ونزيف داخلي بالمخ (إدعاء حادث طريق) وتوفى عقب وصوله.



وبسؤال والده قرر بأنه أثناء عودة نجله للمنزل، اصطدم به جرار زراعي قيادة "عمر. أ. ع"، 19 سنة، طالب، مما أدى إلى حدوث إصابته التي أودت بحياته، واتهم قائد الجرار الزراعى بقتل نجله.



وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم والجرار الزراعي، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة دون قصد منه، وتم التحفظ على الجرار الزراعى على ذمة تصرفات النيابة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 30600 لسنة 2018 جنح مركز ميت غمر.