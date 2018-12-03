"الجهاد" تحذر إسرائيل: إما الالتزام بالتهدئة أو دفع الثمن

حذرت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إسرائيل، من التهرب من استحقاقات الهدوء، الذي فرضته المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.



وصرح الناطق باسم الجهاد الإسلامي، مصعب البريم، بأن إسرائيل إذا قامت بالتهرب من التهدئة، فإن المقاومة وعلى رأسها سرايا القدس لن تسمح للمستوطنين في مناطق الغلاف، بالتمتع بأي شكل من أشكال الهدوء، على حساب غزة وسكانها.



وأشار "البريم" إلى أن العدو الإسرائيلي، دفع ثمن تهربه من الاستحقاقات السابقة، عندما أقدمت المقاومة الفلسطينية، على دك المستوطنات في جولة التصعيد الأخيرة في قطاع غزة.

