"الرى" تستكمل مشروعات حماية الشواطئ من الأمواج والأمطار

قال رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ بوزارة الرى، المهندس محمود السعدى، إنه يتم حاليًا استكمال عدد من المشروعات التى تستهدف حماية الشواطئ من العوامل الطبيعية الحرجة، والأمواج العالية وعمليات النحر المستمر، التى تتسبب فى فقدان الكثير من الشواطئ وتعرض بعض المناطق للغمر بمياه البحر.



وأضاف في تصريحات لـ"الدستور" أنه تتم مواجهة أية مخاطر محتملة من الأمطار خلال الفترة الحالية، خاصة فى الإسكندرية ومطروح.



كشفت نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار بوزارة الرى، عن سقوط أمطار على السواحل الشمالية الغربية تمتد إلى داخل مطروح وشرق الدلتا ومنطقة القناة وأجزاء من الدلتا وسيناء قد تمتد إلى القاهرة، اليوم الإثنين.