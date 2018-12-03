تأخر إقلاع 6 رحلات دولية لسوء الأحوال الجوية

شهد مطار القاهرة الدولي، صباح الإثنين، تأخر إقلاع 6 رحلات جوية دولية، بسبب سوء الأحوال الجوية فوق مطارات الوصول لتلك الرحلات، وظروف تشغيل الرحلات وأعمال الصيانة.



قالت مصادر ملاحية بالمطار، إن المطار شهد تأخر إقلاع رحلات شركة الخطوط الكويتية رقم 1544 المتجهة إلى الكويت ورحلة شركة الخطوط التركية رقم 693 المتجهة إلى إسطنبول، بالإضافة إلى رحلة طيران نسما رقم 170 المتجهة إلى مدينة جدة.



وأشارت المصادر، إلى تأخر رحلة إيروفلوت رقم 401 المتجهة إلى مدينة موسكو الروسية، ورحلة الخطوط الفرنسية رقم 567 المتجهة إلى باريس، ورحلة خطوط لوفتهانزا رقم 8291 المتجهة إلى فرانكفورت؛ بسبب ظروف التشغيل والأحوال الجوية.