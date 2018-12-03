لليوم الثالث.. إقبال كبير على "100 مليون صحة" بالمنوفية

بدأت المستشفيات الحكومية والوحدات الصحية بمحافظة المنوفية، اليوم الإثنين يومها الثالث فى استقبال المواطنين للكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "100 مليون صحة"، حيث شهدت الحملة إقبالًا كبيرًا.



شهدت الوحدات الصحية بنطاق قرى المحافظة؛ إقبالًا أكثر من مستشفيات المدن، فيما رفعت المساجد والكنائس آلات التنبيه لدعوة المواطنين لإجراء الفحص.



وتستهدف مديرية الشئون الصحية بالمنوفية 2 مليون 550 ألف مواطن ومواطنة، من خلال 776 نقطة كشف، ما بين 440 نقطة صباحية و336 مسائية.