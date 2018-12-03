أمطار على السواحل الشمالية الغربية ومطروح وسيناء

كشفت نتائج نماذج التنبؤ بالإمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار بوزارة الرى، عن سقوط أمطار على السواحل الشمالية الغربية تمتد إلى داخل مطروح وشرق الدلتا ومنطقة القناة وأجزاء من الدلتا وسيناء قد تمتد إلى القاهرة، اليوم الإثنين.



وأعلنت وزارة الرى، حالة الطوارئ على مستوى عدة محافظات منها القاهرة، وسيناء لمواجهة الأمطار والسيول، اليوم الإثنين، حسب الخطة القومية التى تأتى ضمن إستراتيجية 2020، بالإضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تجنب حدوث أزمات من خلال خطة محكمة تشمل التنسيق بين كافة الأجهزة المعنية لمتابعة حالة السيول ومحاولة تقليل المخاطر الناجمة عنها.



وقالت الدكتورة إيمان السيد، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الري والمشرف على مركز التنبؤ بالفيضان، إن البيانات التي تصدر عن المركز تمثل إشارات لمهندسي الإدارات لاستقبال مياه الأمطار وجمع البيانات حتى يتمكن مهندسو الوزارة بمحافظات الجمهورية من متابعة أعمالهم بشكل أكثر واقعية.