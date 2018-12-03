سمراء النيل.. 6 حقائق في حياة الراحلة مديحة يسري

"سمراء النيل".. الراحلة مديحة يسري، أحد أهم وأبرز نجمات السينما المصرية في الأربعينيات، اشتهرت ببراعتها وقدرتها الفائقة على تنوع الادوار في العديد من الاعمال السينمائية، لديها العديد من الأدوار التي صنعت منها نجمة متألقة.



واليوم في ذكرى ميلادها، تقدم "الدستور" في سطور، أبرز المعلومات عن الراحلة مديحة يسري:

1- عملت بالفن منذ 1940 حتى 2012، وهي من مواليد القاهرة.



2- كان أول ظهور لها مع موسيقار الأجيال، محمد عبدالوهاب، في فيلم "ممنوع الحب" عام 1940، بعد اكتشاف المخرج محمد كريم لها، واختيرت كواحدة من أجمل نساء العالم في الأربعينيات.



3- كانت بداية انطلاقتها الحقيقية في عالم الفن، بعد مشاهدة المخرج الراحل يوسف شاهين في أحد المشاهد، واستدعاها وشريكه توجو مزراحي وعرضا عليها العمل معهما في 3 أفلام هي "ابن الحداد"، "فنان عظيم"، و"أولادي".



4- كانت من أهم النجمات التي وقفن أمام محمد عبدالوهاب، عبدالحليم حافظ، محمد فوزي، وفريد الأطرش.



5- قررت اعتزال الفن في 2012، وكان أخر أعمالها مسلسل "قلبي يناديك" مع الفنانة داليا البحيري.



6- وافتها المنية في صباح الأربعاء الموافق 30 مايو بمستشفى المعادي العسكري، بعد رحلة طويلة مع أمراض الشيخوخة.