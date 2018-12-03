القاهرة : الإثنين 03 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
08:53 م

محمد فكرى.. جندى مجهول فى حادث قطار «تفهنا العزب»

07:06 م

يلا شووت Mo Salah .. مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر اليوم يوتيوب | Bein Sport 2 HD
06:06 م

LIVERPOOL | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر ليفربول وايفرتون
05:57 م

بث مباشر.. الشوط الأول مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي
05:32 م

يلا شووت| مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون اليوم مشاهدة مباريات بث مباشر
04:56 م

وزيرة البيئة تغادر إلى بولندا لحضور الشق الرئاسي بمؤتمر تغير المناخ
04:14 م

مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون يلا شوت بث مباشر مباراة ليفربول وايفرتون يوتيوب شاهد مباراة ليفربول وايفرتون كورة لايف
04:01 م

liverpool Salah مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر بدون تقطيع | يلا شوت | بين ماتش | Bein Sport 2 HD | شاهد لايف
03:45 م

مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي بث مباشر
03:14 م

ديربى المرسيسايد .. بث مباشر مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي
02:58 م

مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون يلا شوت بث مباشر مباراة ليفربول وايفرتون يوتيوب
02:53 م

بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي يوتيوب
محافظات
الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 10:16 ص

محافظ بنى سويف يطمئن على مصابى حادث الصحراوى الشرقى

المستشار هاني عبد
المستشار هاني عبد الجابر،
بنى سويف - محمد عبد الحفيظ
dostor.org/2420297

زار المستشار هاني عبدالجابر، محافظ بني سويف، اليوم الإثنين، مستشفى بني سويف النموذجي، للاطمئنان على الحالة الصحية لمصابي حادث تصادم بين عدة سيارات على الطريق الصحراوي الشرقي بدائرة المحافظة قرب نفق قرية أبوصالح، والذي أسفر عن 26 مصابًا و4 وفيات.

وشدد المحافظ على توفير جميع أوجه الرعاية الطبية والعلاجية للمصابين، موجهًا بسرعة استخراج تصاريح الدفن لتسليم المتوفين إلى ذويهم.

واطمأن المحافظ من مدير المستشفى الدكتور هاني همام، على الوضع الصحي لأحد المصابين الذي أصيب بنزيف بالمخ، حيث أكد مدير المستشفى أنه تم تحويله للعمليات لإجراء عملية جراحية له.

وطالب محافظ بنى سويف مسئولي المستشفى بإبلاغه بأي تطورات صحية للمصابين أولًا بأول؛ حتى تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى، مثنيًا على المجهودات الكبيرة التي قام بها الطاقم الطبي بالمستشفى في استقبال المصابين وسرعة إجراء الإسعافات الأولية والفحوصات اللازمة.

محافظ بنى سويف يطمئن على مصابى حادث الصحراوى الشرقى
محافظ بنى سويف يطمئن على مصابى حادث الصحراوى الشرقى
محافظ بنى سويف يطمئن على مصابى حادث الصحراوى الشرقى
الآن

بابا الفاتيكان يروى قصة الراهبة التى أنقذت حياته

100 منحة دراسية لأبناء الشهداء بأكاديمية النقل البحرى

ترتيب الدورى الإسبانى بعد فوز برشلونة وتعادل إشبيلية

الليلة.. رانيا يوسف تكشف أسرار لأول مرة مع عمرو أديب

ads
الأكثر قراءة

بعد أزمة رانيا يوسف.. هيفاء وهبى تُثير الجدل بفستان فاضح

عاجل.. مسلحون يقتلون موظفًا بمحكمة قنا ويصيبون والده

ارتفاع عدد ضحايا حادث بنى سويف إلى 25 مصابا و4 وفيات

سعر الدولار اليوم الإثنين 3/ 12/ 2018

ألبومات الصور

وقفة احتجاجية أمام "الزراعة"احتجاجًا على تصدير الكلاب (فيديو)

طالب يخترع جهاز لري الصحاري النائية أتوماتيكيا (فيديو)

فيديو.. مترو "محمد نجيب" يحتضن معرض "تراثيات 2"

وزير المالية بمؤتمر "الدولار الجمركي"

ads
نجم الساعة

المتطرفون يحطمون «رمز الجمهورية» فى باريس.. والحكومة ترد بـ«سلاح الطوارئ»

الأكثر قراءة

بعد أزمة رانيا يوسف.. هيفاء وهبى تُثير الجدل بفستان فاضح

عاجل.. مسلحون يقتلون موظفًا بمحكمة قنا ويصيبون والده

ارتفاع عدد ضحايا حادث بنى سويف إلى 25 مصابا و4 وفيات

سعر الدولار اليوم الإثنين 3/ 12/ 2018

كشكول

«دور البرلمان المصري» ندوة توعوية بالفيوم الأزهرية

بالأسماء.. ننشر نتيجة «أوائل الطالبات» بالجيزة الإبتدائية الأزهرية

بالصور.. «شوقي» يستقبل وزير الثقافة الصومالي

على خليل لـ«كشكول»: لم نحسم نظام امتحانات الصف الأول الثانوى.. وتغيير الجدول وارد

«عبد الغفار» يستقبل نظيره الصومالي لبحث أوجه التعاون التعليمية والبحثية

الأمصار

إعلامية سعودية تصف حليمة بولند بأنها "ثقيلة الدم"

الأفلام الفائزة بجائزة "أحادي القرن الذهبي" في أسبوع الفيلم الروسي

الملكة رانيا تحقق حلم طفلة أردنية.. صور وفيديو

قطر تنسحب من "أوبك".. وتبرر: سنركز على الغاز

"الأسيرالفلسطيني" يكشف للأمصار كواليس قانون إسرائيلي يمنع الأدوية عن غزة

مرايا الابداع

بالحَجْم الملكى

الكاتب الأمريكى ج.د. سالينجر

منوعات

" كن الحل لمشكلة تلوث التربة" شعار اليوم العالمي هذا العام

16.9 ألف من أطفال الشوارع في إندونيسيا بـ 21 إقليما

أكاديميون: يمكن استغلال مناجم الفحم القديمة كمزارع تحت الأرض

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ دور العلوم الإنسانية فى مواجهة الإرهاب بـ"آداب طنطا"

المزيد
الصحة

تطوير علاج جديد لالتهاب المفاصل يمنع تلف الغضاريف

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎