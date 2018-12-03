محافظ بنى سويف يطمئن على مصابى حادث الصحراوى الشرقى

زار المستشار هاني عبدالجابر، محافظ بني سويف، اليوم الإثنين، مستشفى بني سويف النموذجي، للاطمئنان على الحالة الصحية لمصابي حادث تصادم بين عدة سيارات على الطريق الصحراوي الشرقي بدائرة المحافظة قرب نفق قرية أبوصالح، والذي أسفر عن 26 مصابًا و4 وفيات.



وشدد المحافظ على توفير جميع أوجه الرعاية الطبية والعلاجية للمصابين، موجهًا بسرعة استخراج تصاريح الدفن لتسليم المتوفين إلى ذويهم.



واطمأن المحافظ من مدير المستشفى الدكتور هاني همام، على الوضع الصحي لأحد المصابين الذي أصيب بنزيف بالمخ، حيث أكد مدير المستشفى أنه تم تحويله للعمليات لإجراء عملية جراحية له.



وطالب محافظ بنى سويف مسئولي المستشفى بإبلاغه بأي تطورات صحية للمصابين أولًا بأول؛ حتى تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى، مثنيًا على المجهودات الكبيرة التي قام بها الطاقم الطبي بالمستشفى في استقبال المصابين وسرعة إجراء الإسعافات الأولية والفحوصات اللازمة.