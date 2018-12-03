طالبة تهرب "هيروين وحشيش" داخل ساندوتشات لمحبوس في البحيرة

تمكن ضباط المباحث بالبحيرة، صباح الإثنين، من ضبط طالبة أثناء محاولة تهريب مواد مخدرة داخل الأطعمة لعاطل محبوس بمركز شرطة وادي النطرون.



تلقى اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من الرائد محمد عوض رئيس المباحث بمركز شرطة وادى النطرون من ضبط "هناء ا ف"، 20 سنة، طالبة، مقيمة بمدينة وادي النطرون وبحوزتها 5 لفافات لمخدر الهيروين و5 قطع صغيرة لمخدر الحشيش، ودفتر بفرة، حال محاولتها إدخالها بالأطعمة للمتهم "محمد ا ا"، 22 سنة، عاطل، محبوس احتياطيًا على ذمة قضية مخدرات.



وبمواجهتها، اعترفت بحيازتها المضبوطات بقصد إدخالها للمتهم المذكور بمحبسه، فتحرر المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.