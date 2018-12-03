ضبط سيارة نقل مبلغ بسرقتها فى البحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، صباح اليوم الإثنين، من ضبط سيارة مبلغ بسرقتها عقب مطاردة بالطريق الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون.



تلقى اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن البحيرة، اخطارا من اللواء محمد أنور هندي، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بأنه أثناء قيام ضباط الإدارة العامة للمرور بعمل حملة مرورية بالطريق الصحراوي الكيلو 122 منطقة الرست هاوس اتجاه الإسكندرية دائرة مركز شرطة وادي النطرون، تبلغ له من "رفيق. ن. ر" بسرقة سيارة "ربع نقل بيضاء اللون" تابعة للشركة المصرية البريطانيه للكيماويات، من دائرة قسم شرطة ثان أكتوبر جيزة، مُبلغ بسرقتها في قسم ثان أكتوبر، عن بلاغ "أحمد. م.ع" 33 سنة، رئيس الحركة بالشركة، وقيامه بتتبع السيارة على جهاز GPS الخاص بها، حيث قرر بوجودها حاليا على الطريق الصحراوي باتجاه الإسكندرية.



وقام الضابط المذكور والقوة المرافقة بإعداد كمين لضبط السيارة المشار إليها، وأثناء استيقافها قام قائدها بالهرب، فتتبعها الضابط وبصحبته أمين شرطة "ناجى. ل. ع" 37 سنة، قوة الإدارة بالموتوسيكل قيادته، فاصطدم قائد السياره بأمين الشرطة المذكور، أثناء مطاردته مما أدى لانقلابه بالموتوسيكل على الطريق عدة مرات وحدوث إصابته، وتم ضبط السياره المٌبلغ بسرقتها بدائرة مركز شرطة بدر، وقائدها ويدعى "طه. ا. ع" 50 سنة سائق ومقيم المنصورية- منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، مسجل شقي خطر تحت فئة ج "سرقات عامة"، وسبق اتهامه في 20 قضية متنوعة، وتم التحفظ على المتهم والسيارة واتخاذ الإجراءات.



وبمواجهة المتهم، اعترف بارتكابه الواقعة وتحرر المحضر اللازم، مركز شرطة بدر، وجار العرض على النيابة العامة.