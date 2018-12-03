إصابة ربة منزل بتسمم فسفوري في البحيرة

أصيبت ربة منزل بتسمم فسفوري، جراء تناولها طعام ملوث بسم الفئران بطريق الخطأ.



تلقى اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من ضباط المباحث بقسم شرطة كفر الدوار، من المستشفى العام، بوصول "وفاء. ر. ح"، 17 سنة، ربة منزل، مقيمة بعزبة راضي بدائرة القسم، مصابة بتسمم، نتيجة تناول مادة غير معلومة، وتم حجزها تحت الملاحظة.



وبسؤالها، قررت بتناولها بعض الأطعمة عليها "سم فئران" عن طريق الخطأ، ما أدى لإصابتها، ولم تتهم أحد بالتسبب في ذلك، فتحرر المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.