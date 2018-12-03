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اقتصاد
الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 10:12 ص

تذبذب مؤشرات البورصة بالمستهل.. و"جلوبال" يقود تراجعات الرئيسي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
اكرم عمران
dostor.org/2420291

استهلت أسهم ومؤشرات البورصة معاملات اليوم الاثنين، ثانى جلسات الأسبوع، على تباين، حيث واصل المؤشر الرئيسي للسوق "اى جى اكس 30" تراجعاته، فيما حققت المؤشرات الثانوية صعودا محدودا.

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة "اى جى اكس 30" بنسبة 23. 0% بما يعادل 33 نقطة خسارة، ليصل إلى مستوى 13117 نقطة، بدعم من هبوط سهم جلوبال تيليكون بنسبة 8% خلال اللحظات الأولى من التعاملات، كما تراجع المؤشر الثانوى "اى جى اكس 70" بنسبة 02. 0% بما يعادل 12. 0 نقطة خسارة، ليصل إلى مستوى 675 نقطة، فيما ارتفع المؤشر الأوسع نطاقا "اى جى اكس 100" بنسبة 01. 0% بما يعادل 29. 0 نقطة، ليصل إلى مستوى 1692 نقطة.

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