إصابة شخصين فى البحيرة لخلافات على أسبقية الرى

أصيب قبل قليل، شخصان بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع مشاجرة بقرية النجاح التابعة لمركز بدر، لخلافات على أسبقية الري.



تلقى مدير أمن البحيرة، إخطارا من ضباط المباحث بمركز شرطة بدر بحدوث مشاجرة بقرية النجاح بدائرة المركز.



وبالانتقال والفحص، تبين حدوث مشاجرة بين كل من طرف أول: "عماد م ا" 45 سنة موظف، مصاب بخدوش بالظهر والصدر.



وتبين أن الطرف الثاني: "فراج س ع" 36 سنة، جزار مصاب بجرح بالوجه، ومقيمين بذات الناحية، لخلافات بينهما على أسبقية ري أرضهما الزراعية، قاما على أثرها المذكوران بالتعدي على بعضهما بالضرب وإحداث الإصابات المشار إليها وتم نقل المصابين لمستشفى بدر العام، وتم إسعافهما وغادراها تحت الحراسة اللازمة.



وبسؤال المذكورين، قرّرا بمضمون ما تقدم، وتحرّر المحضرُ اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.