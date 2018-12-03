تسمم طالبة فى البحيرة

أصيبت طالبة بتسمم فسفوري، الإثنين، إثر تناولها قطعة من الخيار ملوثة بـ"سم فئران" دون علمها، وتم تحويلها لمركز السموم بكفرالدوار.



تلقى اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من ضباط المباحث بمركز شرطة أبوحمص من مستشفى كفرالدوار العام بوصول "هاجر سلامه منصور"، 16 سنة، طالبة، ومقيمة بقرية بطورس التابعة لمركز أبوحمص، مصابة بتسمم نتيجة تناول ماده غير معلومة وتم حجزها تحت الملاحظة.



وبسؤالها، قررت بتناولها قطعه من الخيار بالمنزل ملوثة بـ"سم فئران" دون علمها مما أدى لإصابتها، ولم تتهم أحدا بالتسبب في ذلك، فتحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.