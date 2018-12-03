علاج الأمراض العقلية في كوريا يتكلف 7 مليارات دولار بحلول 2020

توقع تقرير، أصدره فريق بحثي من جامعة كوريا، أن تتجاوز تكلفة علاج الأمراض العقلية في كوريا الجنوبية 8 تريليونات وون (7.1 مليار دولار أمريكي) بحلول عام 2020، أي ما يزيد عن المبالغ المخصصة لعلاج مشكلات الجهاز الهضمي، أكثر الأمراض شيوعا بين الكوريين.



وأفاد التقرير، الذي جاء تحت عنوان (عبء الأمراض العقلية للكوريين)، بأن تكلفة علاج الأمراض العقلية والاضطراب السلوكي للمرضى الكوريين ستواصل الزيادة بنسبة 22% للرجال، و35% للنساء بحلول عام 2030.



وأوضح التقرير، وفقا لصحيفة (كوريا تايمز)، أن الأجيال الشابة أكثر عرضة للأمراض العقلية عن كبار السن، مما يعني تقليل الإنتاجية في البلاد وزيادة التكاليف الاجتماعية الاقتصادية.