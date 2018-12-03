ضبط 13 لفافة هيروين بحوزة عاطلين في رأس غارب

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة رأس غارب، من القبض على عاطلين بحوزتهما كمية من الهيروين المخدر.



تلقى اللواء أشرف عزالعرب مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا يفيد بضبط "هاني م م" عاطل، و"احمد ع أ" عاطل، وبحوزتهما 13 لفافة بداخلها جوهر الهيروين المخدر ومبلغ مالى وهاتفي محمول.



بمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى متحصلات البيع والهاتفان للاتصال بعملائهما.



وتحرر المحضر رقم 2405 جنح قسم رأس غارب لسنة 2018، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.