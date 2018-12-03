في 6 خطوات.. حضري المكرونة

بدأ الأقباط الأسبوع، صوم الميلاد، والذي سيستمر 43 يومًا، حيث يمتنع فيه الصائمون عن أكل اللحوم ومنتجات الألبان، ويسمح فيه بأكل السمك عدا يومي الأربعاء والجمعة، كما إنها طريقة سهلة للمبتدئين الجدد في المطبخ.



وتعود فكرة صوم الميلاد، إلى العهد القديم، وكان المسيحيون يصومون 40 يومًا تشبهًا بالنبي موسى عليه السلام، وأضيفت الأيام الـ3 الأخرى، تذكارًا للثلاثة أيام التي صامها الأقباط خلال نقل الجبل من مكانه في عهد القديس سمعان الخراز والموجود حاليا بمنطقة المقطم.



المقادير:

- مكرونة.

- بصل.

- فلفل.

- طماطم.

- ملح.

- فلفل أسمر.

- كمون.



طريقة التحضير:

1- في وعاء على النار، توضح كمية كافية من المياه مع قليل من الملح وتترك حتى الغليان.

2- تضاف المكرونة إلى المياه وتترك حتى النضج.

3- وفي إناء أخر، يشوح البصل والفلفل في قليل من الزيت ويترك حتى الذبلان.

4- وبمجرد الذبلان يضاف خليط الطماطم إلى البصل ويترك حتى يتماسك.

5- يضاف الملح والفلفل والكمون حسب الرغبة ويقلب جيدًا.

6- بمجرد أن تتماسك، تضاف المكرونة وتقلب برفق حتى لا تتعجن.