تطبيق جديد للموظفين لإدارة المركبات الحكومية إلكترونيًا

كشف مصدر حكومي، أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ يسعي لإدخال تقنية تكنولوجية جديدة، في إدارة منظومة النقل لجميع مركبات الجهاز من خلال تطبيق إلكتروني مطور سيتم العمل علي إعداده في غضون شهر.



وأوضح المصدر، في تصريح لـ"الدستور"، أنه سيتم العمل علي تصميم تطبيق إلكتروني على المحمول يمكن مستخدميه من العاملين بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من استخدام مركبات الجهاز في القيام بمأموريات العمل من خلال إدخال طلب عبر الهاتف المحمول إلى مدير إدارته والذي يقوم بدوره بالموافقة أو الرفض إلكترونيًا بعد التأكد من خط سير المأمورية.



وأضاف أنه سيتم إعداد تطبيق إنترنت علي أجهزة الكومبيوتر كواجهة خلفية لإدارة منظومة النقل لجميع مركبات الجهاز، بحيث يمكن من خلاله رصد خط سير السائقين وعدد المركبات داخل الخدمة والمتاح استخدامه منها ومدي حاجة أيًا منها إلي صيانة أو غيره، وموقعها.



وأشار إلى أن الخدمات التي سيتيحها التطبيق الإلكتروني تتوقف علي ما سيقدمه مطوري البرمجيات من نماذج مقترحة للتطبيق في نهاية المسابقة التي أعلن عنها الجهاز بداية من الشهر الجاري وتستمر حتى 31 ديسمبر الجاري، مضيفًا أن الجهاز سيوفر سيارات لنقل المشاركين وأماكن للمبيت لمن هم م خارج القاهرة وستكون الأولوية للمشاركين في فرق مكونة من 5 أفراد "3 مطوري برمجيات ومصمم ومتخصص قواعد بيانات".